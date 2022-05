Vivre à la cour de Versailles en 100 questions

Pourquoi Louis XIV a-t-il choisi Versailles pour établir sa cour et son gouvernement ? Les courtisans dormaient-ils dans des "nids à rats" ? La nourriture était-elle bonne ? Comment fallait-il être habillé ? Les souverains avaient-ils du temps libre ? Tour à tour relais de chasse, résidence de campagne, siège du pouvoir royal, puis au XIXe siècle musée et palais national, ce château aux multiples facettes impressionne. En 100 questions/réponses, qui couvrent à la fois le cadre de vie, l'architecture, les jardins mais aussi la vie des souverains et de leurs courtisans à travers le confort, l'hygiène et les divertissements, ce livre englobe le Versailles de l'Ancien Régime jusqu'au départ de Louis XVI en 1789. Aux questions que tout le monde se pose mais aussi à de bien plus surprenantes, Mathieu da Vinha répond avec un style alerte et documenté.