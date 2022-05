La toile aux alouettes

D'un côté, Clara, jeune femme sans histoire, trop sage, un peu trop solitaire. Au fil d'une navigation sur internet, elle se lie avec un mystérieux Domino. Mais sous une apparence d'émancipateur épris de liberté, Domino, véritable gourou, tisse sa toile autour de Clara, qui rompt avec ses proches. Sa disparition passe inaperçue dans cette vie sans histoires et sans relations. D'un autre côté, Pierre dit La Carpe et Bastien dit La Virgule, un ex flic et un toujours flic, duo de choc à l'amitié inaltérable, éveillés par de minuscules indices, s'attachent à résoudre une affaire de disparition qui ne ressemble à rien, au point de n'être rien dans les dossier du 36 quai des Orfèvres. Chacun des protagonistes du drame qui se noue au fil d'un récit angoissant doit aussi combattre ses propres démons, tapis chacun dans un passé qui conditionne le présent.