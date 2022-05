La Louve cathare - tome 1

Paris, novembre 1226, quelques jours avant le couronnement de Saint Louis... L'impétueuse Griffonelle, petite voleuse de seize ans, assiste en pleine rue au meurtre sauvage de sa mère. Rapidement, les soupçons se portent sur Amaury de Montfort, le fils de celui qui a mené la croisade en Occitanie et brûlé des centaines de cathares. Pourquoi ce crime abominable ? A son tour, Griffonelle est la cible de Montfort. De la religion cathare, pourtant, la jeune femme ne sait rien. Il la traque, exigeant qu'elle lui remette une carte dont elle ignore jusqu'à l'existence ; une carte recherchée par les proches du roi et qui mènerait à une mine d'or cachée en Occitanie, au coeur de la Montagne Noire. Pour échapper à cet homme et survivre, elle doit découvrir au plus vite ce que sa mère a dissimulé. Mais bientôt, tandis que les assassinats se multiplient dans l'entourage du roi, l'impitoyable vengeance d'une femme plane sur Griffonelle... Une femme dont le nom est à jamais maudit : la Louve cathare.