Le Sang des anges

L'Homme Debout, tueur en série aux victimes innombrables, s'est évadé de prison. Pour Ward Hopkins, pas de doute possible : son frère a bénéficié de la complicité des sinistres Hommes de Paille. Mais seules deux personnes sont prêtes à le croire : sa petite amie Nina, enquêtrice du FBI en disgrâce, et John Zandt, ancien policier hanté par le meurtre de sa fille, et lui-même un homme recherché. La disparition soudaine de Nina balaie ses derniers doutes : les Hommes de Paille ont repris les armes. C'est un véritable carnage qui s'annonce... " Un chef-d'oeuvre. " Stephen King