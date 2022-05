Le Bateau de fortune. Les petits albums

Aujourd'hui, c'est l'été. Michao emmène à la plage Marguerite la chevrette et son ami le renardeau. Qui verra la mer le premier ? Mais arrivés sur place, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié pelles, seaux, ballons, maillots de bain ! Que faire, sinon rêver... et construire un bateau de fortune avec trois fois rien, puis le pousser vers l'horizon, loin, loin aussi loin que dans leurs rêves les plus fous ! "Et maintenant, il fauti-ma-gi-ner" , conclut Michao.