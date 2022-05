Cafard Académie

Zek, jeune cafard plein de fougue, partage le confortable placard d'une cuisine montreuilloise avec ses congénères. Il adore chanter et s'essaie à tous les styles, persuadé qu'il pourra à lui seul réparer cette regrettable erreur que vous avez aussi sans doute constatée : l'absence totale de rock-stars chez les cafards. Hélas, un jour, sa passion met en péril sa colonie tout entière, et il doit s'exiler... Le voilà parti seul sur les routes vers un grand concours de chant international. Pour y parvenir, il devra traverser une campagne hostile, peuplée de personnages peu recommandables. Un long périple l'attend, riche en rencontres insolites : Léonard le bousier, brute épaisse au coeur tendre, et Scarlett, intrépide libellule. Avec l'aide de ses nouveaux compagnons, Zek va-t-il réaliser le rêve de sa vie ou finira-t-il en casse-croûte pour grenouille ?