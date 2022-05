Un long Moyen Âge

Les chroniques à l'origine de ce livre dévoilent le cheminement de la réflexion sur le Moyen Age de l'éminent historien qu'est Jacques Le Goff. Résultats des principales recherches menées par l'auteur, ces textes en expliquent la genèse et les prolongent. Jacques Le Goff apporte un nouvel éclairage sur ces siècles d'ombres et de clarté, sur la vie de ces hommes et de ces femmes, sur leurs habitudes et leurs croyances. Il appuie sur la dimension du symbolique et du merveilleux qui imprègnent le monde et l'imaginaire de cette période.