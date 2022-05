Valkyrie. Les femmes du monde viking

Il n'y a guère d'imaginaire plus viril que celui des Vikings : barbares à la barbe hirsute, édifiants conquérants, grands explorateurs naviguant sur les mers scandinaves, chacun occupait une place bien définie. Mais quelle était celle des femmes ? Que sait-on vraiment d'elles ? A la croisée des sources historiques, archéologiques et des sagas islandaises, cet ouvrage propose une relecture de la civilisation viking selon un prisme féminin. De la figure de la valkyrie qui décide du sort des guerriers au combat à la fière Guðrún qui venge l'honneur des siens, on découvre une femme viking qui, loin d'être cantonnée aux tâches domestiques, explore, décide, écrit, et combat parfois. Chemin faisant, l'imaginaire que nous nous faisons de cette culture s'en trouve profondément modifié.