Du chaos naissent les étoiles

"Vous devez sauver la vie de trois inconnus en moins de quinze jours. Sinon, ce sera le néant". Juliette, libraire passionnée, est abordée un jour par une étrange jeune femme qui lui prédit sa mort prochaine tout en lui délivrant ce sinistre avertissement. A-t-elle affaire à une folle ? Juliette, dotée depuis toujours d'une intuition infaillible, sent confusément qu'elle doit relever le défi. Le compte à rebours commence alors quand une première personne fait appel à elle, suivie rapidement d'une deuxième... Pour se sauver elle-même, Juliette se retrouve liée au destin de trois inconnus. Alors que petit à petit les souvenirs lui reviennent, elle découvre qu'elle a plus à gagner que la vie dans ce mystérieux marché Dans cette histoire haletante, entre la vie et la mort, Marilyse Trécourt raconte un amour qui peut survivre à tout.