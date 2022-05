Cerro Rico

Les Principaux monopoles privés de la planète réalisent jour après jour leur projet d'emprise totale. Les informations que le journaliste Dupin publie dans les quelques médias qui échappent encore à leur contrôle gênent à peine leur expansion... jusqu'au jour où Dupin révèle un plan illicite d'acquisition de la plus importante réserve de Lithium en Bolivie. Jane Kirpatrick, l'âme du cartel, déclenche alors son agent le plus redoutable, Le Python, afin d'anéantir le journaliste et son réseau d'informateurs clandestins. Seule Justine Barcella pourrait le contrer. Mais elle se voue désormais à sa vie d'institutrice dans un village toscan. Un drame terrible va la projeter aux côtés de Dupin dans un combat d'une inégalité absolue. Un techno-thriller implacable, mené de main de maître.