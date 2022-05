Le Guerrier des Altaii

Approchez et écoutez, sinon les temps bientôt connaîtront leur fin... Dans la Plaine, les points d'eau sont à sec, les cruels cornes-crocs se font de plus en plus nombreux et les mauvais présages abondent. Comptant parmi les chefs des fiers Altaii, Wulfgar doit faire face à deux reines, à des seigneurs de la guerre, à des prophètes et à des sorciers qui menacent la sécurité de son peuple et son avenir. Venue d'un autre monde, la Vagabonde Elspeth détient toutes les réponses - à condition que Wulfgar apprenne d'abord à lui poser les bonnes questions. Mais qu'arrivera-t-il si les connaissances capables de sauver les Altaii risquent en même temps de les détruire ? " Jordan est parvenu à dominer le monde que Tolkien a révélé. " The New York Times