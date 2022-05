Louise & Gaspard. De 1945 à 1963

Brest, 1950. Cinq ans après la guerre, l'heure est à la reconstruction... et aux grands projets, pour les Quélennec, logés dans des baraques prêtées par l'armée américaine. Les enfants de Jean et Suzanne ont bien grandi : Louise, jeune fille au caractère bien trempé, se rêve grande reporter, tandis que Gaspard, son petit frère, se passionne de culture américaine, et en particulier de cette musique nouvelle, le jazz, diffusé dans toutes les radios ! Ca tombe bien, la famille est sur le point d'acheter un hôtel-restau-salle de bal en plein centre-ville, ça va swinguer ! Après cent ans de conflit, un tout nouveau monde s'offre aux Quélennec : de Diên Biên Phu à Jérusalem, en passant par Berlin-Ouest et l'Algérie, ils ne nous auront jamais autant fait voyager !