Manon Lescaut - BAC 2023

Le chevalier des Grieux est promis à un bel avenir. Mais alors que sa sagesse causait la fierté de ses maîtres, il s'enflamme soudain. A peine a-t-il vu Manon qu'elle règne en maîtresse absolue sur son coeur. Pourtant, la belle se révèle très vite volage et cruelle. Trop tard ! Pour Manon, le jeune homme est prêt à tout... Dans ce roman devenu un classique de la littérature amoureuse, l'abbé Prévost dépeint avec précision les affres de la passion et les dérives du libertinage. - Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Age au XXI ? siècle- Dossier pédagogique spécial bac : parcours "Personnages en marge, plaisirs du romanesque"- Prolongement : Portraits de femmes (corpus de textes).