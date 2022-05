Regency, 1 : L'ange blond et l'ange noir

Après cinq ans d'attente, Jennifer Winwood vient enfin de se fiancer avec le vicomte Kersey. L'événement est officialisé à l'occasion d'un bal. Dans la foule des invités, elle croise le regard noir d'un homme altier et froid, lord Thornhill, de retour à Londres après une longue absence et dont la vie de débauche alimente les ragots. Jennifer ignore que ce libertin et son fiancé se détestent. Malgré elle, elle devient l'instrument de leur vengeance, mais la jeune fille est bien décidée à prendre en main son destin.