Lazare attend

Tout le monde le sait, parmi ses nombreux miracles, Jésus a ressuscité Lazare. Sauf qu'en réalité celui-ci n'est jamais mort. Et Lazare a beau le clamer haut et fort, on refuse de le croire. D'autant plus qu'il prétend aussi voyager dans le temps à bord d'un vaisseau magique piloté par un être mécanique à tête de crocodile. Impensable ! Pourtant, les trois Marie peuvent en témoigner, tout cela est vrai. De la Judée du Ier siècle au New York des années 1960 en passant par Carthage ou Nicée, Lazare se balade dans l'histoire chrétienne et dynamite bon nombre d'idées reçues !