Mémoires de deux jeunes mariées - BAC Techno 2023

Amies d'enfance, Louise et Renée font leurs premiers pas dans le monde - et se racontent tout dans leurs lettres. Tandis que Renée se satisfait d'un mariage sans amour et se consacre à ses enfants, Louise choisit librement ses amants, quitte à être rejetée par sa famille ! Face aux contraintes sociales, leurs deux destins opposés nous interrogent : vaut-il mieux obéir à la raison ou suivre ses sentiments ? TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie et contexte- Genèse et genre de l'oeuvre- Chronologie et carte mentaleRAISON ET SENTIMENTS- Analyse du parcours- Groupements de textes- Histoire des artsVERS LE BAC- Explications linéaires guidées- Sujet de commentaire guidé- Entraînements pour le bac technologiqueANNEXES- Préface- "Avant-propos" de La Comédie humaineCAHIER ICONOGRAPHIQUE.