L'Automne des magiciens, T3 : La Passeuse d'ombres

Octavianne tient la barre d'un royaume toujours instable tout en protégeant sa fille. Le père de l'enfant reste muet dans son exil, et d'inquiétants phénomènes se produisent autour de la petite Thalia... Pendant ce temps, dans les cités du Sud, la résistance aux lois sur l'esclavage s'organise. Des trônes changent de mains, des alliances se concluent, et les lames s'aiguisent... Octavianne pourra-t-elle sauver du chaos son peuple comme les siens ? Sur L'Automne des magiciens : " Une nouvelle saga Fantasy aux personnages captivants, un récit initiatique intime et épique à la fois. " Culturellement vôtre " Une mythologie attirante et complète, qui n'est pas sans rappeler celle des grandes cités antiques de notre monde. " Café Powell