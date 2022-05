Manon Lescaut - BAC 2023

Des Grieux et Manon sont jeunes et beaux, et ils s'aiment. Mais il vient d'une famille noble, alors qu'elle est une fille du peuple. Surtout, elle se montre vaniteuse et prête à toutes les infidélités pour assouvir son goût du luxe... Dans ce roman de l'amour fou, le plaisir de lecture naît du spectacle de passions en marge des conventions sociales et morales. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie et contexte- Genèse et genre de l'oeuvre- Chronologie et carte mentalePERSONNAGES EN MARGE, PLAISIRS DU ROMANESQUE- Analyse du parcours- Groupements de textes- Histoire des artsVERS LE BAC- Explications linéaires guidées- Sujets de dissertation et de commentaire guidés- MéthodologieCAHIER ICONOGRAPHIQUE.