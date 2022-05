L'Enfant des tempêtes

Charente-Maritime, décembre 1999. Alors qu'une tempête sans précédent approche des côtes françaises, une autre tempête fait rage dans la tête de Mathieu. Mathieu, douze ans, vient de perdre son père. A l'approche des fêtes de Noël, sa mère a décidé de se réfugier dans leur maison de vacances sur l'île d'Oléron. Tous deux s'y retrouvent pour une semaine, face à l'océan en hiver, entre culpabilité et deuil. Dans l'espoir d'endormir sa peine, Mathieu s'échappe de la maison dès qu'il le peut et rencontre Corentin, un garçon de son âge. Jour après jour, les deux garçons explorent la plage et les blockhaus en décrépitude, jusqu'à défier les limites de leur courage... Mélanie Guyard est professeur de biologie en région parisienne. Elle a publié sous le pseudonyme d'Andoryss une dizaine de bandes dessinées (aux éditions Delcourt) et plusieurs romans jeunesse. Les âmes silencieuses est également disponibles chez Points.