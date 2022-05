PREMIER DE LA CLASSE LE JOUR, BAD GUY LA NUIT Thomas est jeune et pauvre. Il croupit dans une cité de banlieue livrée à la pègre où il deale du shit pour le caïd local, afin de nourrir sa famille. Thomas est brillant et travailleur. Fraîchement diplômé d'études politiques, il cherche un travail honnête à la hauteur de ses compétences, mais les portes lui restent closes. La zone le rejette, car il n'en fait plus partie. La bonne société le rejette car il n'en a jamais fait partie. Alors, où est sa place ? Grâce à son ancien professeur d'université qui le prend sous son aile, il va peut-être finir par la trouver. Mais à quel prix ? Est-il prêt à renier tous ses idéaux et à commettre les pires horreurs pour échapper à la misère qui lui colle après comme une seconde peau ? Mauvais garçon raconte l'histoire d'un endoctrinement, d'une radicalisation, d'une manipulation mentale. Il raconte aussi l'histoire d'une romance urbaine dans laquelle règne la confusion des sentiments, entre un maître et son disciple, entre deux jeunes femmes et un jeune homme. Il raconte surtout l'histoire d'une société qui, en fabriquant de l'injustice, enfante des monstres.