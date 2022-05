Les Prouesses de l’apnée - Petites divagations aux confins. PETITES DIVAGATIONS AUX LIMITES DE LA VOLONTÉ

La collection "Petite philosophie du voyage" invite Yann Benoist, apnéiste, à nous guider vers cette expérimentation de la vie au-delà du souffle. Popularisée par des figures aussi emblématiques que Jacques Mayol ou Guillaume Néry, l'apnée fascine, comme pratique sportive qui suppose de surmonter sa peur et la douleur induite par une "soif d'air" impossible à satisfaire, et comme exercice spirituel, mobilisant certaines techniques du yoga et de la méditation, pour accéder à une forme d'extase surnaturelle.