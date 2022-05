On te retrouvera

Toutes les routes mènent au crime... Séparés par une tragédie, Eddie, Beth et Portia ne se sont pas vus depuis des années. Pour toucher l'héritage de leur grand-père, ils doivent refaire ensemble le road trip qu'ils avaient fait avec lui vingt ans plus tôt. Un voyage qui avait mal commencé, puisque le grand-père, brouillé avec sa famille, avait enlevé ses petits-enfants, et qui s'était mal terminé, puisque l'un d'eux n'est jamais rentré... Ce périple ne s'annonce pas de tout repos ; à bord de la voiture, tous les passagers ont quelque chose à cacher. Ils essaient de faire abstraction de la disparition jamais élucidée et de la voiture qui les suit. Au moins l'un d'entre eux est un tueur, et il y a un cadavre dans le coffre.