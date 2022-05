La Peau de chagrin - BAC 2023

Ruiné, désespéré, Raphaël de Valentin veut se jeter dans la Seine. C'est alors qu'il entre en possession d'un talisman en peau de chagrin, qui lui permet d'exaucer ses moindres désirs... en raccourcissant sa vie. Dans ce roman de l'énergie, Balzac déploie tout son génie créateur pour illustrer le pouvoir destructeur des passions. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie et contexte- Genèse et genre de l'oeuvre- Chronologie et carte mentaleLES ROMANS DE L'ENERGIE, CREATION ET DESTRUCTION- Analyse du parcours- Groupements de textes- Histoire des artsVERS LE BAC- Explications linéaires guidées- Sujets de dissertation et de commentaire guidés- MéthodologieCAHIER ICONOGRAPHIQUE.