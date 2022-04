Marvel-Verse : Moon Knight

L'ancien mercenaire Marc Spector a été laissé pour mort et ressuscité par Khonshu, le dieu égyptien de la lune. Il est désormais Moon Knight et combat le crime malgré d'importants troubles psychologiques. Découvrez quatre de ses aventures. A l'occasion de la sortie de la série Moon Knight sur Disney+, et comme à chaque nouveau lancement sur la plateforme de streaming, nous vous proposons un recueil d'histoires indépendantes et accessibles pour apprendre à mieux connaître le personnage.