Pars à la recherche des Dinosaures. Lanterne magique

Pour découvrir ce qui se cache sur ces pages noires, il suffit de glisser le faisceau lumineux de la lampe en carton fournie avec le livre entre le film plastique et la page cartonnée. L'effet est... magique ! La lampe révèle peu à peu les dinosaures et leur habitat dans des couleurs spectaculaires. Complété par des textes documentaires très synthétiques et des jeux, ce livre constitue un outil ludique pour découvrir les animaux de la Préhistoire.