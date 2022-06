La Figuière en héritage [EDITION EN GROS CARACTERES

Belle propriété nichée au pied du Ventoux, la Figuière a tout de suite conquis le coeur de Mélanie. Elle revient de loin – une enfance douloureuse entre brimades et solitude de l'Assistance publique, puis chez des agriculteurs, ardéchois – et pressent que son avenir se joue ici dans ce havre de paix. Pour cela, la jeune cartonnière de Valréas accepte d'épouser, malgré leurs différences de fortune et d'éducation Alexis, fils d'un garancier du Vaucluse, reconverti dans la distillerie d'absinthe. Mélanie s'épanouit dans son nouveau métier et investit toute son énergie dans la fabrique Gauthier jusqu'en 1915, date à laquelle l'absinthe est définitivement interdite. L'ancienne distillerie deviendra alors un lieu d'hébergement pour enfants abandonnés.