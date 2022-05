Quelques larmes de neige [EDITION EN GROS CARACTERES

Dans les années 50, dans la Creuse, Angèle et Antoine sont frère et soeur et vivent sous le même toit depuis toujours. Emma, la fille d'Angèle, n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis que son frère, le p'tit Louis, a été assassiné, six ans plus tôt, alors qu'il venait de ravitailler des maquisards. Seul Antoine tient le cap, car il s'est juré de retrouver les assassins de son neveu et leurs complices. Porté par une langue savoureuse, le roman de Michel Blondonnet évoque la majesté et l'âpreté d'une nature aussi imprévisible que les sentiments qu'elle inspire.