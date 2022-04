L'Inconnue de la Seine [EDITION EN GROS CARACTERES

Une jeune femme repêchée dans la Seine, amnésique, s'enfuit au bout de quelques heures de l'infirmerie où elle est soignée. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible, car Milena est morte dans un crash d'avion, il y a plus d'un an. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et vivante ? Un romancier hors norme. Terriblement addictif !