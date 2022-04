Douce, douce vengeance [EDITION EN GROS CARACTERES

Vous souhaitez venger un affront sans vous salir les mains ? Nous avons la solution ! Des milliers de clients satisfaits dans le monde entier. Hugo Hamelin a une idée visionnaire : créer une société de vengeance à la carte destinée à laver camouflets, coups bas et autres vexations. Malheureusement pour lui, sa route va croiser celle de sacrés énergumènes. Si le business s'annonce lucratif, il risque aussi d'être plus délicat que prévu... Une comédie facétieuse et déjantée ! Un auteur plein d'humour.