Caravelle CE2. Guide pédagogique, Edition 2022

Caravelle est une nouvelle collection de manuels de français tout-en-un (lecture et étude de la langue) pour l'école primaire Lecture et compréhension - Langage oral - Ecriture - Un large choix de textes : oeuvres patrimoniales, littérature jeunesse, bandes dessinées, documentaires... - De nombreux documents : photographies, articles, affiches, scénarios... - Des activités et des fiches méthode pour apprendre à comprendre, développer l'expression orale et s'entraîner à mieux écrire - Des cartes mentales pour aider les élèves à faire le bilan de leurs connaissances Etude de la langue - Terminologie conforme aux ajustements des programmes - 35 notions travaillées en grammaire, conjugaison, orthographe et lexique - 600 exercices d'entraînement en 2 parcours différenciés - Des fiches pratiques pour lier la lecture et l'écriture aux notions travaillées Dans le guide pédagogique : - Des fiches de préparation détaillées pour toutes les séances - Une programmation annuelle complète de toutes les connaissances du français - Des conseils précis pour lever les obstables de compréhension et différencier - De nombreuses ressources complémentaires gratuites : fiches de travail pour enrichir le carnet de lecteur, fiches Mémo d'étude de la langue, dictées pour toutes les périodes, parcours de lecture des oeuvres intégrales...