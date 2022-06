Art of Apapico. Gashu

Ce troisième ouvrage dIllustrations de la Collection dart graphique de NOEVE GRAFX est consacré à la star Japonaise APAPICO. Artiste ultra novateur, APAPICO a développé des nouvelles techniques de dessin, ayant lancé le mouvement du POLYNISM, qui consiste à créer ses visuels sur la base daccumulation de plusieurs milliers de polygones, rendant ses oeuvres uniques et troublantes. Réalisations qui sont mises en valeur par limpression HD et le grand format de cet ouvrage. Il sagit ici du tout premier artbook publié par APAPICO rendant cet ouvrage très attendu par le style unique et marquant de ce dessinateur.