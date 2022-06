Ils/Elles font Paris-Saclay. Architectes, artistes, chercheurs, enseignants, entrepreneurs

Polarisé sur le plateau de Saclay, mais avec des prolongements du côté de Versailles (plateau de Satory) et de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'OIN Paris-Saclay a vocation à être le pôle technologique du Grand Paris. Lancé à la fin des années 2000, le chantier est déjà bien avancé, malgré les défis, écueils et controverses inhérents à un projet de cette envergure, sans équivalent en Europe. Chantier ? Des chantiers devrait-on dire. Car Paris-Saclay, ce sont de nombreux transferts d'établissements d'enseignement supérieur (ENS Cachan, Centrale...) et de centres de R&D (EDF Lab, IBM...) dans des bâtiments flambant neuf, signés par des architectes illustres ou prometteurs, et qui viennent enrichir un écosystème déjà existant (le CEA, l'Ecole polytechnique, Supélec et bien d'autres y sont présents depuis plusieurs décennies). C'est aussi l'aménagement d'espaces publics, la construction d'équipements, d'infrastructures, dont la ligne 18 du Grand Paris Express, censée desservir le campus à l'horizon 2026. Paris-Saclay, ce sont aussi des chiffres qui disent bien l'ambition : des dizaines de milliers d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants : des centaines de start-up, etc. Mais Paris-Saclay, c'est encore et peut être d'abord, des hommes et des femmes qui y vivent et/ou y travaillent au quotidien : des académiques, des entrepreneurs, des artistes, des agriculteurs, des médiateurs... Le présent ouvrage propose d'aller à leur rencontre à travers les entretiens ou portraits dont ils ont fait l'objet pour les besoins du site web Media Paris Saclay, créé en 2012 à l'initiative de l'EPA Paris-Saclay, en charge de l'aménagement de l'OIN. A défaut d'exhaustivité, l'échantillon se veut représentatif de cette communauté Paris-Saclay, qui s'est affirmée au fil du temps, au travers de démarches de recherche ou d'innovation collaboratives et des nombreux événements qui jalonnent la vie de l'écosystème. Puisse ce recueil vous convaincre d'aller arpenter un territoire, également riche en espaces naturels, agricoles et forestiers et d'un patrimoine historique, qui témoigne d'une appétence ancienne pour la science et l'innovation.