Art of Oyari Ashito. Boudoir

Quand l'art "grand public" transcende les frontières : maître de l'érotisme, Oyari Ashito s'est d'abord fait connaître par ses oeuvres populaires sulfureuses. Mais sa maîtrise des techniques, des expressions et surtout des décors et ambiances tamisés, lui a ouvert les portes des galeries et musées les plus prestigieux. C'est cette esthétique soignée qu'il vous présente dans ces pages.