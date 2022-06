L'heure d'été

Comment réagiriez-vous si un médium vous annonçait, la veille de votre mariage, que votre futur époux n'est pas votre âme soeur ? Et quelle serait votre réaction si ce maître de l'invisible décrivait précisément la personne qui vous est destinée pour le restant de vos jours ? Lorsque Magda quitte le cabinet du médium, le soir de son enterrement de vie de jeune fille, elle lui rit au nez, agacée de ses prédictions futiles, et préfère immédiatement oublier ses conseils. Malheureusement pour elle, le destin va en décider autrement. Si elle met rapidement fin à son premier mariage tumultueux, le destin la mène sans cesse vers de nouveaux orages. Rencontres catastrophiques, fiançailles trop hâtives, coups de foudre futiles, et nuits trop courtes, il semblerait que les tempêtes de son existence soient nombreuses, avant qu'elle ne trouve le véritable soleil de sa vie.