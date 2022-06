Vont-ils continuer à se moquer de nous ?

Nicolas Sarkozy et la "démocratie irréprochable" (14 janvier 2007). François Hollande et "l'exemplarité de la République" (10 avril 2013). Emmanuel Macron et la "moralisation dans la vie publique" (23 février 2017). Malgré ces beaux discours, les mises en examens de membres de gouvernement se sont accumulées, pour des raisons diverses : financement illégal de campagne, détournement de fonds publics, corruption et trafic d'influence, emplois fictifs, fraude fiscale, fausse déclaration de patrimoine, etc... Et la plupart des politiques continuent d'échapper à la justice, la nôtre. Journaliste politique, Ambre Bartok dévoile dans ce livre très documenté les affaires qui éclaboussent la Ve République. Celles que vous croyez connaître, mais surtout celles dont vous n'avez jamais entendu parler. Une enquête féroce, qui dénonce l'immoralité du pouvoir autant que la résignation des Français.