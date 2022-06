Is it love Ubisoft. Mystery spell

Is it Love ? , c'est une saga de jeux qui rassemble déjà plus de 3 millions de joueuses à travers le monde et qui fédère une communauté toujours croissante, en attente des histoires de leurs personnages préférés. Plongez au coeur d'une histoire d'amour interactive et devenez l'héroïne du récit ! Chacun de vos choix aura des conséquences déterminantes et influenceront le cours des évènements. Tout comme les jeux mobiles, les romances à jouer vous placent au centre d'intrigues toujours plus passionnées, où le coup de foudre fait loi. Vous n'êtes pas à l'abri de succomber à la fièvre...