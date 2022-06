Châteaux de la Loire. Edition 2022-2023

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! S'émerveiller devant les fastueux châteaux, de Chambord à Azay-le-Rideau, en passant par la fameuse cathédrale de Chartres. Se lever à l'aube pour assister au brame du cerf en Sologne ou opter pour un safari au ZooParc de Beauval. Bienvenue dans la " Vallée des Rois " ! Dans Le Routard Châteaux de la Loire, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; 4 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; des activités (sillonner à pied ou à vélo les sentiers de la forêt d'Orléans ou observer les oiseaux dans le parc naturel de la Brenne), des visites (le château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, ou le musée du Compagnonnage de Tours), à partager en famille, entre amis ou en solo ; plus de 25 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la région des châteaux de la Loire hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.