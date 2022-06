Aidalire cycle 2 au cycle 4. Guide ressources, Edition 2022

Aidalire est une nouvelle méthode de renforcement de la lecture pour aider les élèves qui n'ont pas automatisé la lecture à l'issue du CP à la consolider. Le guide ressources propose : - Le descriptif de la méthode. - La mise en oeuvre des séances : objectif, modalité detravail, matériel nécessaire, durée, déroulement. - Des propositions de différenciation. - Des codes QR vers des vidéos-tutos des activités àmener en classe (manipulation des jetons, présentation des phases collectives des leçons...). + les ressources à télécharger (sur preuve d'achat) : - Des dictées en audio. - Les textes de lecture en audio. - Des étiquettes à classer pour la discrimination auditivedes phonèmes. - Des mots à classer pour la discrimination visuelle dugraphème. - Du matériel à imprimer pour compter et symboliserles syllabes. - Les jetons d'étude de la langue. - Les étiquettes des mots outils. - Les photos des gestes Borel-Maisonny. - Des fiches pour la différenciation. - Des fiches d'écriture pour chaque graphème avec des modèles creux (pour y passer le doigt ou le stylo) et un lignage plus grand. - Les textes du fichier avec un corps et un interlignage plus élevé (sans les images et sans les questions pour permettre aux élèves de se concentrer uniquement sur la lecture). - Des affichages pour la classe. - Des photofiches d'évaluation en lecture et en étude de la langue. La méthode Aidalire - Un apprentissage qui part du son et s'appuie sur une mise en couleurs : à chaque son voyelle correspond une couleur. Les graphèmes d'un même phonème voyelle ont la même couleur afin d'en faciliter le déchiffrage, et la syllabe complète prend la couleur du son voyelle. - En étude de la langue, pour renforcer le déchiffrage et la compréhension de l'écrit, un travail original à l'aide de jetons est proposé pour repérer les classes de mots qui constituent la phrase, puis leur fonction. - Une démarche conçue et testée en classe par des spécialistes des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, une enseignante en ULIS et une orthophoniste.