Compostelle pas à pas. Carnet aquarellé sur le chemin de Saint-Jacques, Edition

Cette fois c'est décidé. Agnès Goyet, urban sketcher de Paris, part marcher sur la via Podiensis, juste après la fin du confinement. La revoilà chez Gibert pour acheter le Miam-Miam. Elle prend le temps de bien préparer son expédition, une carte IGN, un guide, des conseils glanés ici ou là. Elle lit de nombreux témoignages : certains se plaignent des balisages non visibles et se trompent. Cela fait partie du chemin aussi, probablement. Une aventure toute simple et pourtant incroyable, jalonnée de belles rencontres. Son trajet : Le Puy-en-Velay jusqu'à Cahors, en passant par Aumont-Aubrac et Conques, soit au total presque 400 km. Une expérience de via relatée dans cet ouvrage abondamment illustré et ponctué de bons tuyaux, d'adresses précieuses et de conseils avisés.