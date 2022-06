Petit Futé Ombrie - Marches. Edition 2020-2021

Tous les habitants de l'Ombrie le disent : "Nous n'avons rien à envier à la Toscane". Si la Renaissance n'a pas vu le jour à Pérouse, mais bien à Florence, il faut reconnaître que ce territoire enclavé entre nature luxuriante, paysages gracieux et villes d'art ne manquent pas d'atouts. L'Ombrie d'aujourd'hui offre un mariage saisissant entre la tradition de la terre et la richesse de ses villages. Au centre de l'Italie et reconnue comme en étant son poumon vert, l'Ombrie a toujours été une étape obligée des armées qui ont agité l'Histoire ; s'y sont dressées pléthore de bourgades, protégées de remparts et autres murs médiévaux, sur les flancs du massif des Apennins. Parmi les cités les plus célèbres, Pérouse bien sûr, centre universitaire et dynamique, la capitale de la région renferme de nombreux trésors architecturaux comme des vestiges de l'époque étrusque, plus au sud Assise est une étape incontournable pour admirer des fresques de Giotto dans la Basilique et marcher sur les pas de saint François d'Assise. Dans le prolongement de l'Ombrie, se dessinent les Marches, région voisine étrangement peu visitée. Pourtant la nature a donné à cette étendue rectangulaire ce qu'elle a de meilleur : la mer (180 km de côte), la plaine, des collines et des montagnes rudes et sauvages. Son nom, qui remonte au haut Moyen Age, fait référence aux terres qui étaient dominées par les Markgraven, les marquis qui gouvernaient pour le compte des empereurs allemands ayant repoussé les Lombards au sud et les Byzantins au nord. Ici aussi les découvertes sont nombreuses entre Ancône, port historique de l'Adriatique entre Occident et Orient, le parc du Conero connu pour sa forêt de pins et ses grandes falaises où sont enfouies sous une végétation luxuriante de belles plages au sable fin ou bien encore la cité ducale d'Urbino et l'atmosphère Renaissance de ses ruelles pavées. Pas de doute, c'est bien le c¿ur vibrant de l'Italie que Petit Futé vous invite à découvrir avec ce guide Ombrie-Marches.