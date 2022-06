Un jour, un problème CP. Cahier de l'élève

Des cahiers d'entrainement avec chaque jour, un problème à résoudre ! Les points forts : Un petit cahier en couleurs, attractif et épuré. Un rituel quotidien pour ancrer des automatismes chez les élèves et dédramatiser cet apprentissage. Un enseignement structuré et progressif : chaque semaine est dédiée à l'étude d'une typologie particulière et, en fin de période, une semaine permet de rebrasser les typologies déjà vues. Un passage de la manipulation à la schématisation (avec une préparation au schéma en barres à la fin de l'année, qui ne sera pas exigé en CP). Une démarche simple et peu chronophage, compatible avec les autres enseignements de mathématiques. Une version des énoncés pour les élèves DYS disponible dans la version numérique. Une progression en 5 périodes de 7 semaines : - Semaines 1 à 5, un travail structuré et progressif : chaque semaine ou quinzaine est dédiée à une typologie de Vergnaud avec des problèmes à étapes. - Semaine 6, le " Festival de problèmes " : un rebrassage des problèmes vus précédemment. Il peut être aussi considéré comme une préparation à l'évaluation de la période. - Semaine 7, les " Plutôt futés ! " : résolution de problèmes atypiques pour développer des opérations logico-mathématiques et les stratégies de recherche. - Un travail sur l'ardoise pendant les périodes 1 et 2 (pour décharger l'enseignant de la lecture/écriture), le cahier est utilisé le 4e jour de la semaine.