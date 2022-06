Sexologie & sophrologie. Améliorer sa sexualité par la sophrologie

Dans cet ouvrage, le docteur Chéné propose une alliance de la sophrologie et de la sexologie. Cette dernière cherche à soigner les dysfonctionnements sexuels par des actions concrètes essentiellement d'ordre thérapeutique, et la sophrologie est, par nature, une solution privilégiée pour accompagner la résolution de tels problèmes. Cette méthode douce intervient avec succès dans de nombreux domaines. En sexologie, elle obtient des résultats remarquables, en particulier au niveau des dysfonctionnements érotiques tant de l'homme – impuissance, éjaculation précoce, éjaculation tardive, anéjaculation –, que de la femme – absence de désir, anorgasmie, vaginisme, dyspareunie. Elle permet aussi d'aborder les problèmes particuliers de la sexualité des personnes âgées après l'andropause et la ménopause. De plus, la sophrologie obtient des résultats rapides grâce à l'entraînement.