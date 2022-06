Relaxation dynamique 3e degré. Vivre la rencontre du corps et de l'esprit avec la sophrologie

Méthode douce d'harmonisation du corps et de l'esprit, la sophrologie permet d'accéder à un mieux-être global et à une meilleure adaptation aux situations de la vie. La relaxation dynamique, qui s'appuie sur la respiration, la méditation et des postures simples, constitue le coeur de cette pratique. Le docteur Patrick-André Chéné, grand spécialiste français de la sophrologie, présente dans cet ouvrage le troisième degré de la relaxation dynamique, consacré à la pleine conscience de la richesse de l'instant. Cette séance guidée, à pratiquer chez soi, propose des techniques efficaces pour créer, renforcer, puis élargir un espace et un temps pour exister librement. Cet ouvrage contient : les fondements pratiques et théoriques du cycle existentiel ; les postures de la 3e relaxation dynamique expliquées et détaillées ; une séance guidée par un sophrologue professionnel.