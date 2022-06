Oracle éveil alchimique

Un oracle pour retrouver sa puissance ! L'Oracle Eveil Alchimique vous transmet un véritable savoir, un apprentissage holistique de la sagesse que nous détenons toutes en nous : celle de l'Univers, du corps, de la Terre, et de notre intuition ! A travers cet outil, accueillez les différents enseignements de la Prêtresse, la Chamane, la Guérisseuse et la Sorcière. En bonus, retrouvez 4 méditations exclusives pour vous connecter à chaque archétype. 44 cartes et un livret pour vous guider au coeur de votre âme.