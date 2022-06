A la poursuite de la toque dorée

Un livre drôle, empli d'anecdotes et de recettes. A ne pas oublier dans le four ! C'est l'histoire de Fernande Chouquette, une journaliste gastronomique réputée qui décide - en raison d'une longue période de " confinement " - de se reconvertir dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. A l'heure où la profession recrute à tour de bras, la septuagénaire férue de cuisine, se dit " pourquoi pas moi ! ". Sans en perdre une miette, Fernande s'inscrit sur le site de la School french culinaire. La Mère-veilleuse qui a oeuvré durant 25 ans aux fourneaux de la République s'oblige dès l'instant à en respecter les règles de base. Comment produire chaque jour toutes ces recettes techniques ? A en croire la progression de l'escalope viennoise " dite à l'anglaise " ou l'oeuf florentin disposé sur un lit d'épinards, le tour de main est rude.