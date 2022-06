La santé des artères et le bon fonctionnement du coeur peuvent être altérés par de nombreux facteurs : mode de vie, âge, diabète, cholestérol, antécédents familiaux... Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité en France ! Prendre soin de ses artères est donc primordial ! Dans ce livre, le Dr. Duriez vous explique pourquoi il est essentiel de préserver vos artères, vous présente les bons réflexes à adopter au quotidien et vous donne des recettes simples pour vous aider à réduire les risques de maladies cardiaques