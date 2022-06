Les reins jouent un rôle majeur dans notre santé et ont plusieurs fonctions. Ils éliminent, bien sûr, les toxines et déchets de notre organisme en filtrant le sang, mais ils régulent également la quantité d'eau, de sels minéraux ou encore de potassium dans notre organisme. Ils jouent aussi un rôle dans le contrôle de la pression artérielle. Il est donc primordial d'en prendre soin. Dans ce livre, le Dr. Jean-Louis Poignet vous aide à adopter les bons réflexes du quotidien et vous propose des recettes saines, car prendre soin de ses reins passe aussi par l'alimentation !