L'essentiel de la conjugaison en coréen

Cet ouvrage aide à acquérir les fondements de la conjugaison coréenne. Ce livre propose, en deux grandes parties : - toutes les bases de la conjugaison (les composants, les concepts des verbes et les différents types de langage). - les tableaux de conjugaison recouvrant tous les cas possibles. Synthétique et complet, il s'adresse à un large public d'apprenants : les débutants ayant déjà des notions de base et sachant lire le coréen et les confirmés qui souhaitent renforcer leur connaissance de la conjugaison. Le + de l'ouvrage : un index qui permet de rechercher des verbes et de les rattacher à un modèle de conjugaison.