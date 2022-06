Tableaux de Maîtres

30 coloriages mystères inédits Révélez 30 tableaux célèbres en coloriant les zones indiquées. Van Gogh, Monet, Vermeer ou encore Munch... redécouvrez leurs oeuvres dans ces coloriages mystères. Prenez-vous pour un artiste de renom et exposez vos réalisations. Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer. Coloriez les chiffres et découvrez l'image !