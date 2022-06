Mathématiques PSI/PSI*. 5e édition

Cet ouvrage a pour objectifs de permettre aux étudiants en PSI de réviser leur cours de mathématiques et de l'assimiler par la mise en application des notions. Dans chaque chapitre, correspondant à peu près à une semaine de cours, le lecteur trouvera notamment : - le résumé de cours et les méthodes, pour assurer ses connaissances ; - le vrai/faux pour tester sa compréhension du cours et éviter de tomber dans les erreurs classiques ; - les exercices corrigés, souvent tirés de sujets d'annales, pour s'entraîner aux concours. Avec un seul livre par année et par matière, la collection PREPAS SCIENCES vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la réussite aux concours